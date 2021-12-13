Россиян предупредили о росте цен на мясо птицы

Из-за нехватки аминокислот и витаминов комбикормовые заводы в России оказались под угрозой остановки. Из-за этого в стране могут начаться проблемы с мясом птицы. Об этом первого вице-премьера Андрея Белоусова предупредила Национальная мясная ассоциация (НМА), пишет «Коммерсантъ».

В Минсельхозе подтвердили существование проблемы. В свою очередь Россельхознадзоре указали, что ведут работу над расширением импорта. В НМА указали, что это грозит временной остановкой заводов и ростом себестоимости в мясной отрасли. Как отмечает издание, сложности есть не только с импортной продукцией, но также и с поставками российских компонентов.

По прогнозам аналитиков, подобная ситуация может сохраниться до второй половины 2022 года. Как объяснили в Национальном кормовом союзе (НКС), кризис связан ростом цен на перевозки, снижением производства в Китае, а также относительно невысокой привлекательностью российского рынка.

Источник «Коммерсанта» указал, что «Завод премиксов №1», который по факту является единственным в России производителем лизина, уже не справляется с запрашиваемыми объемами поставок и начал повышать цены. Как сказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов отмечает, что производители мяса птицы вынуждены искать альтернативу дефицитным и дорогим аминокислотам для сохранения производственных показателей.

Ранее министерство сельского хозяйства обратилось в аппарат правительства России с предложением отменить пошлину на ввоз в страну замороженной говядины и свинины. В документе предлагается установить квоту в 200 тысяч тонн для каждого вида мяса. В Минсельхозе отметили, что обнуление пошлин на данный объем продукции позволит стабилизировать цены на мясо на внутреннем рынке.