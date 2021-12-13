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Юрист назвал случаи освобождения детей от налога при продаже жилья

Юрист Кучембаев: родители могут не платить НДФЛ за детей при владении жильем от пяти лет

Фото: Pixabay

Руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев в беседе с РИА Новости назвал случаи освобождения детей от налога при продаже жилья.

По словам юриста, родители или законные представители несовершеннолетних детей обязаны платить за них налог на доход физических лиц при продаже жилья или доли в нем, однако есть ряд случаев, когда родители могут не платить НДФЛ.

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В первую очередь, к такому случаю относится срок владения в пять лет и более, а при условии, что объект унаследован, подарен близким родственником, приватизирован или получен по договору пожизненного содержания с иждивением, то необходимый срок владения составляет три года.

Кроме того, на несовершеннолетнего распространяется стандартный ежегодный налоговый вычет. При этом особенность состоит в том, что он применяется с продажи квартиры, а не с каждый доли. «Есть законная уловка, применять его для каждой доли, если продавать доли отдельными договорами», — пояснил Кучембаев.

Также юрист отметил, что представители ребенка могут могут уменьшить сумму налога, в случае, если доли детей не только продавались, но и покупались, воспользовавшись принципом «доходы минус расходы».

Ранее юристы напомнили россиянам о необходимости платить налоги не только с зарплаты. Так, с 1 января 2022-го Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет получать от кредитных организаций данные о доходах вкладчиков. При этом со всех сумм, превышающих необлагаемый лимит, вкладчики должны будут самостоятельно заплатить 13 процентов.

Марина Совина
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