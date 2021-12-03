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Юристы напомнили россиянам о необходимости платить налоги не только с зарплаты

«Известия»: налоги следует платить владельцам вкладов, инвестсчетов, валюты и недвижимости
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Юристы напомнили россиянам о необходимости платить налоги не только с зарплаты. Они рассказали «Известиям» о налогах для владельцев вкладов, инвестсчетов, валюты и недвижимости.

Издание уточняет, что вся информация о правилах уплаты налогов в этом материале относится только к налоговым резидентам России.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов объяснил, что в большинстве стран мира налоговые последствия различных инвестиций определяются именно по этому параметру. В России резидентами признаются физические лица, если они находились на территории страны не менее 183 дней в течение следующих друг за другом 12 месяцев.

Так, с 2021 года в России для резидентов заработали новые правила начисления налога на доходы по банковским депозитам. По словам Кузнецова, с 1 января 2022-го Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет получать от кредитных организаций данные о доходах вкладчиков. При этом со всех сумм, превышающих необлагаемый лимит, вкладчики должны будут самостоятельно заплатить 13 процентов.

Чтобы рассчитать не облагаемую налогом сумму, нужно умножить один миллион рублей на ключевую ставку Банка России, установленную на 1 января года, в котором вкладчик получал доходы от депозита. Первый раз такой налог будет платиться по ставке 4,25 процента. Таким образом, максимальный доход по вкладу, не облагаемый налогом за 2021 год, составляет 42,5 тысячи рублей. Кузнецов добавил, что до 1 декабря следующего года с суммы превышения нужно будет заплатить 13 процентов.

Управляющий партнер юридической группы «Атлант» Сергей Квашенинников в свою очередь рассказал о налоге при продаже квартиры. Он отметил, что если физлицо приобрело квартиру и владело ей менее пяти лет, то при ее продаже оно обязано заплатить государству налог в размере 13 процентов от разницы между суммой покупки и продажи, которая считается доходом. Заплатить этот налог нужно до 15 июля года, следующего за годом реализации жилья. Квашенинников добавил, что проценты по ипотеке расходами не являются.

Он добавил, что валюта также является имуществом, при ее продаже доходы облагаются НДФЛ с применением всех предусмотренных вычетов. Курсовая разница НДФЛ не облагается, так как носит характер материальной выгоды.

Также эксперт рассказал о правилах в отношении доходов с инвестиций через инвестиционные фонды (ПИФ и ETF): при продаже паев фонда с полученной прибыли налоговая ставка составляет 13 процентов. Помимо этого, с 1 января 2021 года купонный доход по всем облигациям облагается налогом по ставке 13 процентов вне зависимости от суммы, вложенной в такие ценные бумаги.

Ранее председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев заявил, что ВС подготовил законопроект, предлагающий списывать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Согласно документу, должники смогут в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. В этом случае взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

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