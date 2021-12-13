Экс-помощник Трампа отказался предоставить данные о борьбе с пандемией

Экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа и бывший глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отказался сотрудничать с Конгрессом и предоставить данные по борьбе с пандемией и возможных ошибках пердыдущей администрации, которые были допущены. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает ТАСС.

Американские законодатели судебной повесткой потребовали у политика передать документы до 8 декабря, а также лично ответить на их вопросы к 15 декабря. Наварро не дал своего согласия на это.

Экс-помощник сослался на указания Трампа не раскрывать сведений о работе прошлой администрации и посоветовал конгрессменам обратиться к адвокатам бывшего президента. Комитет Конгресса счел отказ неправомерным и продолжает настаивать на выполнении запроса.

Ранее стало известно, что Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме. Он заявил, что это будет «очень сильная вещь», а также подчеркнул, что большое количество издательств проявило интерес к его книге. Однако, экс-президент не назвал ни планируемых сроков ее публикации, ни тем, которые он планирует в ней описать.

