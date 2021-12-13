Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-помощник Трампа отказался предоставить данные о борьбе с пандемией

NBC: экс-помощник Трампа Наварро отказался сотрудничать с Конгрессом по данным о пандемии
Питер Наварро

Питер Наварро. Фото: Stefani Reynolds/ Globallookpress.com

Экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа и бывший глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро отказался сотрудничать с Конгрессом и предоставить данные по борьбе с пандемией и возможных ошибках пердыдущей администрации, которые были допущены. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает ТАСС.

Американские законодатели судебной повесткой потребовали у политика передать документы до 8 декабря, а также лично ответить на их вопросы к 15 декабря. Наварро не дал своего согласия на это.

Экс-помощник сослался на указания Трампа не раскрывать сведений о работе прошлой администрации и посоветовал конгрессменам обратиться к адвокатам бывшего президента. Комитет Конгресса счел отказ неправомерным и продолжает настаивать на выполнении запроса.

Ранее стало известно, что Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме. Он заявил, что это будет «очень сильная вещь», а также подчеркнул, что большое количество издательств проявило интерес к его книге. Однако, экс-президент не назвал ни планируемых сроков ее публикации, ни тем, которые он планирует в ней описать.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украине предсказали потерю поставок газа из Европы из-за «Северного потока-2»
Экономист раскрыл причины отказа москвичей от ипотеки в 2021 году
Румыния отказалась признать легитимность выборов в Приднестровье
В российском флоте появится платформа для базирования беспилотников
Юрист назвал случаи освобождения детей от налога при продаже жилья
Назван ускоряющий старение кожи популярный продукт
Россияне пожаловались на странный гул в домах по ночам
Экс-помощник Трампа отказался предоставить данные о борьбе с пандемией
Россиянам назвали способ развернуться через сплошную полосу без штрафа
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter