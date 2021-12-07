Трамп напишет мемуары о своей работе в Белом доме

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу Newsmax TV, что занят написанием мемуаров о том, как он занимал пост главы государства и работал в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что это будет «очень сильная вещь», а также подчеркнул, что большое количество издательств проявило интерес к его книге. Однако, экс-президент не назвал ни планируемых сроков ее публикации, ни тем, которые он планирует в ней описать.

Дональд Трамп являлся 45 президентом Штатов Америки. Он занимал этот пост с 2017 по 2021 год. На президентских выборах 2020 года Трамп выдвинул свою кандидатуру от Республиканской партии, но проиграл выборы демократу Джо Байдену.

Ранее стало известно, что принадлежащая Дональду Трампу компания Trump Media & Technology Group (TMTG) привлекла инвестиции на один миллиард долларов. Деньги будут потрачены на создание социальной сети TRUTH Social. По словам Трампа, такие инвестиции показывают, что Америка устала от цензуры и политической дискриминации, а это значит, что она готова к запуску его платформы.