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В Челябинске установили 59 световых инсталляций к Новому году

Власти Челябинска разместили на улицах светящиеся качели, скамейки и фигуры к Новому году

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Власти Челябинска установили на улицах города 59 декоративных световых инсталляций к Новому году. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, в населенном пункте появились светящиеся качели, скамейки, гирлянды, шары и различные сказочные персонажи. Так, например, в сквере имени Сергея Кирова разместили праздничный рояль, а в Калининском районе — большую новогоднюю елку.

Помимо этого, отмечается, что в Центральном районе на деревья повесили светильники в виде звезд, а также поставили световые качели, скамейки, гирлянды и шары. В то же время в парке «Дружба» построили световой лабиринт, а микрорайон Академ Риверсайд украсили фигурами Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее стало известно, что в Челябинске проведут выставку подлинников картин знаменитого авангардиста Василия Кандинского. Экспозиция откроется в Челябинском музее изобразительных искусств 24 декабря и продлится до 27 февраля. Посетители смогут ознакомиться с подлинниками работ художника, а также посетить мультимедийный зал.

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Майя Пономаренко
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