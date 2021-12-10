В Челябинске проведут выставку подлинников картин Кандинского

Экспозицию оригинальных картин знаменитого авангардиста Василия Кандинского проведут в Челябинске. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, выставка откроется в Челябинском музее изобразительных искусств 24 декабря и продлится до 27 февраля. Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с подлинниками работ художника, а также посетить мультимедийный зал.

По словам арт-директора PS Gallery Яны Кирилловой, Кандинский был синестетом, поэтому музыка вызывала у него зрительные образы, а взгляд на цвет и форму — звуковые впечатления. Известно, что данный эффект продемонстрируют для любителей искусства в специально отведенном пространстве.

«Вас ждет такой Кандинский, которого вы никогда не видели. Центральное место займут произведения узнаваемой стилистики, а завершат экспозицию необычные биоморфные образы, заполнившие творчество художника в позднем периоде», — подчеркнул владелец галереи PS Gallery Павел Башмаков.

Ранее в сентябре в Нижегородском художественном музее провели выставку «Кандинский, Малевич и "Русский авангард"». В нее вошло более 50 работ таких художников, как Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александр Родченко, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Аристарх Лентулов и Роберт Фальк.