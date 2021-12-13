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Устроивший взрыв в гимназии при подмосковном монастыре выжил

Источник: устроивший взрыв в гимназии при серпуховском монастыре жив

Фото: Администрация Серпухова / ТАСС

18-летний россиянин, устроивший взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

По его словам, выжившего юношу вынесли с территории монастыря, погрузили в скорую и отвезли в больницу.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря. Устройство на территорию пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Юноше оторвало ноги. Также пострадал 15-летний подросток. Более 10 человек обратились за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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Мария Рубникович
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