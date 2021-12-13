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Ресторанам и барам в Норвегии запретили продавать алкоголь

Правительство Норвегии ввело запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе по всей стране

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Правительство Норвегии приняло решение ввести запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом пишет The Local.

Данные меры коснутся баров, ресторанов и клубов по всей стране. Новые ограничения вступят в силу 15 декабря.

Также норвежские власти вернут ограничения на посещение детских садов и школ, а ученики старших классов и студенты университетов отправляются на частичное дистанционное обучение. Помимо этого, правительство просит граждан по возможности работать из дома, чтобы снизить давление на систему здравоохранения, поскольку в стране наблюдается рост числа случаев заражения новым омикрон-штаммом COVID-19.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность введения запрета продажи алкоголя без QR-кодов в России. По его мнению, такая мера не принесет особого эффекта.

Ксения Назарова
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