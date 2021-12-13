Смартфоны Samsung остались без звука
Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на связанные со звуком проблемы. Об этом сообщает издание SamMobile.
Журналисты ссылаются на сообщения владельцев флагманских устройств Samsung, которые обратили внимание на снижение качества звука в своих девайсах. Оказалось, что при запуске игр на смартфонах Galaxy телефон перестает корректно воспроизводить низкие и средние звуковые частоты. Наглядно проблему продемонстрировал блогер под ником ManzaEN, который посвятил этому видео на своем YouTube-канале.
Как отмечают специалисты, вернуть исходное качество звука можно, если параллельно с игрой запустить запись экрана. Однако в этом случае смартфон будет потреблять ресурсы процессора и расходовать память устройства, а также отключать функцию отображения картинки с частотой 120 герц. Авторы рассказали, что без звука остались многие пользователи Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy A52 5G и других аппаратов бренда.
Также журналисты обратили внимание, что пользователи начали жаловаться на неполадки еще в ноябре. Владельцы телефонов связывают неполадки с выходом новой версии прошивки One UI 4. Samsung пока не отреагировала на проблемы со звуком.
В конце ноября специалисты Check Point Research рассказали о риске взлома ряда смартфонов Samsung. Эксперты нашли уязвимость в чипах MediaTek, из-за которой злоумышленник может внедрить в процессор вредоносный код и похитить данные пользователя.