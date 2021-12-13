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Смартфоны Samsung остались без звука

Геймеры пожаловались на проблемы со звуком на смартфонах Samsung

Фото: Miquel Llop / Globallookpress.com

Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на связанные со звуком проблемы. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты ссылаются на сообщения владельцев флагманских устройств Samsung, которые обратили внимание на снижение качества звука в своих девайсах. Оказалось, что при запуске игр на смартфонах Galaxy телефон перестает корректно воспроизводить низкие и средние звуковые частоты. Наглядно проблему продемонстрировал блогер под ником ManzaEN, который посвятил этому видео на своем YouTube-канале.

Как отмечают специалисты, вернуть исходное качество звука можно, если параллельно с игрой запустить запись экрана. Однако в этом случае смартфон будет потреблять ресурсы процессора и расходовать память устройства, а также отключать функцию отображения картинки с частотой 120 герц. Авторы рассказали, что без звука остались многие пользователи Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy A52 5G и других аппаратов бренда.

Также журналисты обратили внимание, что пользователи начали жаловаться на неполадки еще в ноябре. Владельцы телефонов связывают неполадки с выходом новой версии прошивки One UI 4. Samsung пока не отреагировала на проблемы со звуком.

В конце ноября специалисты Check Point Research рассказали о риске взлома ряда смартфонов Samsung. Эксперты нашли уязвимость в чипах MediaTek, из-за которой злоумышленник может внедрить в процессор вредоносный код и похитить данные пользователя.

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Андрей Ставицкий
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