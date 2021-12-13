В Новосибирске откроется выставка декоративного искусства

В Новосибирском государственном краеведческом музее 16 декабря откроется выставка «Параллели: образы, формы». Об этом сообщается на сайте Минкульта страны.

Согласно материалу, в экспозиции будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. В их числе, например, образцы вышивки и кружева, парчи и парчовых платков, традиционных костюмов с головными уборами XVIII — начала XX века и авторский костюм 60 — 80-х годов XX века.

Всероссийский музей декоративного искусства впервые представляет масштабную выставку, посвященную традиционному искусству русского золотного шитья. Среди экспонатов — работы из собрания известного коллекционера и исследователя русского искусства Натальи Шабельской, раппорт занавеса Большого театра 1953 года, а также работы модельера Вячеслава Зайцева в стиле народных традиций.

Проект будет доступен до 31 декабря 2021 года.

Ранее в декабре сообщалось, что в Казани откроется выставка механических кукол и антиквариата XVIII-XX веков. Посетители смогут ознакомиться с собранными за многие годы антикварными редкостями: автоматонами, самоиграющими музыкальными инструментами, механическими куклами.