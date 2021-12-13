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Ударивший стоматолога ножом мужчина оказался известным продюсером

Напавший на стоматолога в Москве мужчина работал над фильмом «Сволочи»

Фото: Globallookpress,com

Мурад Оганесян, напавший на стоматолога в Москве, оказался известным продюсером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ударивший врача ножом мужчина является бывшим генеральным директором продюсерского центра «Парадиз», который работал над фильмом «Сволочи». Лента вышла в 2006 году. 59-летний Оганесян также владел компаниями «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа». Отмечается, что за последние два года все компании закрылись.

Ранее в понедельник стало известно, что в Москве задержали мужчину, который ранил ножом врача стоматологической клиники. По словам источника в правоохранительных органах, стоматолога доставили в больницу в тяжелом состоянии. Оганесян был недоволен тем, как ему лечили зубы, поэтому ударил врача в живот. После нападения он сам пришел в полицию.

Компания «Парадиз» была основана 11 февраля 2004 года. Она занималась такими картинами, как «Неадекватные люди», «Поцелуй сквозь стену», «Монтана», «Платон» и «Дерзкие дни».

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Евгений Шульгин
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