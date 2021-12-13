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Оксана Самойлова похвасталась бриллиантовым кольцом за десятки миллионов рублей

Джиган подарил Оксане Самойловой бриллиантовое кольцо в честь годовщины свадьбы

Фото: @samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова похвасталась подарком супруга предположительно за десятки миллионов рублей. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Предпринимательница разместила серию фото в честь годовщины свадьбы, которая состоялась 12 декабря 2012 года. На первом кадре Самойлова сидит полуобнаженная на кровати с букетом красных роз, прикрываясь белым одеялом и демонстрируя на камеру бриллиантовое кольцо с крупным камнем. На другом снимке она позирует вместе с супругом в обнимку.

В подписи к публикации, которая набрала больше 1,3 миллиона лайков, бизнесвумен поделилась фактами из совместной жизни с артистом. Так, по словам Самойловой, Джиган исполнил ее заветную мечту и подарил кольцо на три карата больше, чем она хотела. Помимо этого, он согласился полететь с ней в любую страну, где будет извергаться вулкан, чтобы она успела на это посмотреть.

Ранее в декабре Оксану Самойлову высмеяли в сети за фото в платье с разрезом на улице зимой. На размещенных фото бизнесвумен с мужем позируют на пароме на фоне Эйфелевой башни. Самойлова снялась в серебристом платье на лямках со стразами, которое оформлено разрезом, оголяющим ее ногу, и туфлях на каблуках. «Как им не холодно там стоять?» — писали комментаторы.

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Айсель Эюбова
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