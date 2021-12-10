Оксану Самойлову высмеяли в сети за фото в платье с разрезом на улице зимой

Жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова поделилась кадрами с отдыха во Франции и стала объектом насмешек в сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Предпринимательница отправилась в Париж вместе с семьей в честь годовщины свадьбы, которая состоялась 12 декабря 2012 года. На размещенных фото супруги позируют на пароме на фоне Эйфелевой башни. Самойлова снялась в серебристом платье на лямках со стразами, которое оформлено разрезом, оголяющим ее ногу, и туфлях на каблуках.

Подписчики обратили внимание на то, что знаменитость позирует на улице зимой без верхней одежды вопреки тому, что на данный момент температура воздуха в столице Франции составляет семь градусов по Цельсию. По этой причине они высмеяли ее в комментариях под публикацией.

«Как им не холодно там стоять?», «В платье в семь градусов», «Какой ужас, для кого такие жертвы?», «Пир во время чумы», «Почему Денис вечно как рыбак одет? То шорты с принтами, то плащ-палатка», «В Париже плюс шесть градусов, холод собачий, но что не сделаешь ради "красивых" фото и видео», «Все одеты, одна Оксана раздетая, не холодно ли?» — писали они.

Ранее в августе Оксана Самойлова показала подготовку дочерей к учебе в элитной частной школе. Предпринимательница опубликовала ролик, в котором рассказала, как водила 10-летнюю Ариелу и шестилетнюю Лею в салон красоты на маникюр. По информации издания Super.ru, обе девочки отправятся учиться в частную школу Russian International School в Барвихе.