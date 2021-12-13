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В Севастополе появится «парящий» музей

«Парящий» музей, который появится в Севастополе, будет состоять из нескольких уровней

Фото: Игорь Казац / Коммерсантъ

В Севастополе на территории культурно-образовательного кластера появится «парящий» музей. О проекте в беседе с агентством «Интерфакс» рассказал представитель Фонда «Национальное культурное наследие» Сергей Волков.

«Основная часть здания музейного комплекса — "экспозиционное облако" — словно парит над площадью, формируя открытое пространство под ним», — отметил собеседник агентства, рассказывая об идее, которую надеются воплотить при строительстве учреждения. Волков добавил, что с «облака» гостям музея будет открываться захватывающий вид на Севастополь, культурный кластер и Севастопольскую бухту.

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По его словам, новый музейный комплекс будет состоять из нескольких уровней: на нижнем уровне разместят фондохранилище и реставрационный центр, а этажом выше — творческий музейно-просветительский центр, а также служебно-бытовые помещения. Выставочные залы планируют поместить в «экспозиционное облако».

Представитель Фонда «Национальное культурное наследие» также упомянул, что форма здания комплекса станет своеобразным продолжением динамической формы строящегося рядом Театра оперы и балета. Он подчеркнул, что форма здания интегрирована в окружающую среду.

Агентство указывает, что новое культурное учреждение возводится в составе одного из четырех федеральных культурных кластеров (Владивосток, Калининград, Кемерово и Севастополь). Помимо музея, здесь пранируется построить Театр оперы и балета, Российскую государственную художественную галерею и Мемориальный комплекс, а также Академию хореографии и дом для артистов.

Ранее сообщалось, что на территории бывших воинских частей в Севастополе начали возводить первые объекты нового историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Согласно целевому плану, строительство комплекса должно полностью завершиться в конце 2023-го или начале 2024 года.

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Варвара Кошечкина
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