В российском регионе перенесли срок введения QR-кодов

В Калужской области срок перенесли на месяц срок введения QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Шапша отметил, что власти области приняли решение отложить введение данной меры до 15 января. Глава региона также рассказал, что было подписано постановление, которое вводит временное ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время. Отмечается, что до этого планировалось ввести QR-коды с 15 декабря.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для сертификата у переболевших коронавирусом не будут измерять количество антител, однако будут делать тест на их наличие. Вице-премьер уточнила, что гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года без диагноза COVID-19, предложат пройти анализы на наличие антител. Таким россиянам будет выдаваться документ о перенесенном заболевании сроком действия на год.

