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Голикова назвала порядок выдачи сертификатов для переболевших COVID-19

Голикова: для сертификата переболевшего COVID-19 не будут измерять количество антител

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Для сертификата у переболевших коронавирусом не будут измерять количество антител, однако будут делать тест на их наличие. Такой порядок получения документа назвала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Вице-премьер уточнила, что гражданам, которые сдавали положительные ПЦР-тесты с января 2021 года без диагноза COVID-19, предложат пройти анализы на наличие антител.

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«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат "да" или "нет"», — заявила Голикова.

Таким гражданам будет выдаваться документ о перенесенном заболевании сроком действия на год. Тем, кто не сдавал ПЦР-тесты и не обращался к врачам, но предполагает, что переболел, также предложат сдать тест на антитела, однако им будут выдавать справку о перенесенном заболевании на полгода, резюмировала Голикова.

Сертификаты можно будет получить уже в декабре через портал госуслуг.

Ранее Голикова заявила, что закон о QR-кодах не коснется детей. От несовершеннолетних россиян не будут требовать ПЦР-тесты об отсутствии коронавируса. Вице-премьер отметила, что на сегодняшний день прививка от коронавируса для детей является добровольной.

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Анна Филипенко
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