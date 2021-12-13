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США обвинили Россию в подрыве интересов мира из-за вето на резолюцию в СБ ООН

Постпред США: Россия «подвела мир», наложив вето на проект резолюции СБ ООН по климату

Фото: Yana Paskova / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подрыве интересов мира из-за блокировки Россией внесенного Ирландией и Нигером проекта резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам американского дипломата, только СБ ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на безопасность будет интегрировано в работу по предотвращению и смягчению конфликтов, миротворчеству и гуманитарной помощи. Она подчеркнула, что Россия «подвела мир», наложив вето на резолюцию, которую поддержало большинство членов ООН.

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Помимо этого, Томас-Гринфилд рассказала, что глобальную кампанию по борьбе с климатическими изменениями уже не остановить. Так, она отметила, что мировое сообщество коллективно займется влиянием климата на безопасность.

Ранее сообщалось, что Россия наложила вето на проект климатической резолюции на заседании Совета Безопасности ООН. Отмечается, что в документе изменение климата рассматривается как угроза международной безопасности. Его предложили делегации Ирландии и Нигера, а соавторами выступили 113 стран. Проект резолюции предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям ООН учитывать в своих оценках и работе воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Как сообщает Associated Press, проект поддержали 113 стран, в том числе 12 членов Совбеза. Против выступили Россия и Индия.

Марина Совина
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