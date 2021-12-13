Рекрутер рассказал о самых невостребованных профессиях через 10 лет

Через 10-20 лет ряд востребованных в настоящее время профессий станут не так нужны, уверен рекрутер, владелец группы рекрутинговых агентств Ильгиз Валинуров. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что большинство задач бухгалтеров будет решено с помощью электронного документооборота, а программисты станут представителями рабочего класса с обычной зарплатой.

В Минтруде ранее заявили, что к 2030 году переобучение понадобится около 70 процентам работающих россиян. Валинуров уверен: для того, чтобы оставаться востребованными на рынке, гражданам также придется освоить ряд новых компетенций, а кому-то, может, сменить профессию.

Рынок труда ближайшего будущего

«Я не думаю, что какие-то профессии полностью исчезнут к 2030 году, — считает эксперт. — все-таки в этом вопросе присутствует некоторая инертность. К примеру, дома становятся все "умнее", но консьержки для многих все равно удобнее и привычнее. Или водители различных видов транспорта — сомневаюсь, что все доверят автопилотам. Так что что-то исчезнет, но не все».

Тем не менее необходимые квалификации и компетенции при трудоустройстве все равно изменятся. Валинуров отметил, что первое, чем следует озаботиться всем, даже представителям творческих профессий, — изучение IT. Массовая цифровизация, по его словам, неизбежна, а знание современных технологий, хотя бы в области своей специальности, увеличит привлекательность соискателя для потенциального работодателя.

«Также нам уже стало значительно не хватать эмоционального интеллекта, умения слушать, взаимодействовать. Люди перестают быть людьми и превращаются в приложения к Instagram и Facebook. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот», — сказал Валинуров.

Даже если соискатели будут осваивать все новые технологии, востребованность определенных специальностей неизбежно упадет. Бухгалтеры, по словам собеседника «Ленты.ру», являются одними из первых в списке профессий, которым грозит исчезновение.

«Сейчас активно развивается электронный документооборот, система распознавания документов, так что бухгалтерия в привычном понимании — точно не то, что будет востребовано в будущем. То же с юристами. Большинство из них составляет рутинные договоры, с чем может справиться и искусственный интеллект. Конечно, специалисты по сложным миллиардным сделкам, слияниям, поглощениям останутся. Но если речь о договоре аренды, то без этого легко можно будет обойтись», — уверен рекрутер.

Годы чрезвычайной востребованности программистов и баснословных зарплат, по его мнению, тоже неизбежно подойдут к концу. Специалисты в этой сфере станут представителями обычного рабочего класса со среднестатистическими зарплатами. Зато те, кто занимается творчеством и общается с людьми, как считает Валинуров, не исчезнут никогда.

Мы знаем, что уже сейчас искусственный интеллект может рисовать картины хорошего уровня, писать тексты и даже книги. Но это не конкуренция живому творчеству, оно всегда будет идти параллельно. Так, например, лет 5-10 назад говорили, что бумажные книги — вчерашний день, но тиражи сейчас больше, чем несколько лет назад. То же с психологами, коучами, консультантами и прочим — этот рынок будет расти, потому что человеку всегда хочется говорить с человеком, а не машиной. Не пройти онлайн курс, а пообщаться лично, — заключил эксперт.

Ранее Минтруд раскрыл 31 способ привлечения молодежи на рынок труда. Ведомство презентовало Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, которая направлена на упрощение поиска работы для молодых людей.