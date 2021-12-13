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Прокурор Подмосковья дал поручение после атаки на гимназию в Серпухове

Прокурор Подмосковья поручил проверить безопасность учащихся после взрыва в Серпухове

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Прокурор Московской области Сергей Забатурин дал поручение ведомству после атаки на православную гимназию в Серпухове. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры..

«Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала негосударственных образовательных организаций, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки ведомством будет дана правовая оценка действиям администрации учреждений в условиях чрезвычайного происшествия.

Нападение на монастырскую школу совершил 18-летний Владислав Струженков в 8:30 утра. Молодой человек пришел к зданию гимназии, в которой проходил обучение, и подорвал СВУ. В результате он получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, их жизни ничего не угрожает.

Ранее появилась информация о том, что Струженков тяжело болел. У него был диагностирован рак, а также проблемы с психикой.

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Никита Абрамов
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