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Россия запустила «Протон-М»

Ракета-носитель «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с космодрома Байконур

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Россия запустила ракету-носитель «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками. Ракета стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

Через девять минут после запуска головная часть ракеты с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отделилась от третьей ступени ракеты.

Через 17 часов 50 минут после старта ракеты «Протон-М» от разгонного блока отделится «Экспресс-АМУ7», а спутник «Экспресс-АМУ3» — через 18 часов семь минут.

После этого выведение аппаратов обеспечат двигательные установки с двумя агрегатами СПД-100В и одним СПД-140Д. Довыведение «Экспресс-АМУ7» займет не более 56 суток, а «Экспресс-АМУ3» — не более 59. Спутники предназначены для обеспечения услуг связи, цифрового телерадиовещания, передачи данных и доступа в интернет.

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Запуск ракеты с телекоммуникационными спутниками планировали совершить 6 декабря. В ноябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе запуска на 12 декабря. Он отметил, что перенос обусловлен необходимостью доработки разгонного блока. Позже старт перенесли на 13 декабря.

В октябре заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что «Протон-М» будут эксплуатировать до 2025 года.

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Даниил Иринин
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