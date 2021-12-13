В Архангельске открылась выставка достопримечательностей из пряников

В архангельском музее Степана Писахова открылась выставка «Пряничный Север», на которой главные достопримечательности представлены в виде местных пряников — козуль. Об этом сообщает 29.ru.

На экспозиции представлено около 500 экспонатов, среди которых белые медведи, Соловецкий кремль, «высотка», здание морского речного вокзала.

Посетители смогут увидеть формы для козуль и предметы, которые используют для их изготовления, а также узнать историю пряников и их отличия от изделий других регионов.

Ранее сообщалось, что в Омской крепости создадут театр для детей «Пряничный дом», в котором расскажут о русских кулинарных традициях XVII-XIX веков и достоинствах «русского пряника». Историю будут рассказывать в доступной для детей форме, в том числе через театральные постановки.