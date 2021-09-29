В «Пряничном Доме» омичам расскажут о русских кулинарных традициях

В Омской крепости создадут театр для самых маленьких «Пряничный дом». Об этом сообщает «МК Омск».

Здесь омичам расскажут о русских кулинарных традициях XVII-XIX веков и главных достоинствах «русского пряника». Интерактивный театр расположится в здании казармы постройки 1833 года, где воссоздадут обстановку русских жилищ того времени и будут рассказывать о важных исторических фактах интересными, доступными для маленьких зрителей, театральными постановками.

Кроме того, омская общественная организация «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – Служилые люди Сибири» на средства выигранного гранта реализует проект «Иммерсивные спектакли. История Омской крепости». На экскурсиях и театральных постановках омичам будут рассказывать об истории края.

Оба исторических проекта стартуют уже в следующем году.