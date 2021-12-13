Названы новые правила для покупки PlayStation 5 в России

Перед покупкой консоли потребители должны будут получить уведомление в личном кабинете. Об этом сообщается на сайте маркетплейса Ozon.

Представители сервиса сообщили о появлении новой партии PlayStation 5 в России. В компании рассказали, что распределение приставок пройдет по новым правилам, а также назвали рекомендации перед покупкой девайсов. Так, перед участием в приобретении дефицитного товара пользователь должен будет получить уведомление по почте или в личном кабинете.

Оформить покупку консоли Sony нового поколения можно будет только посредством курьерской доставки — опция самовывоза из пункта выдачи заказов не предусмотрена. Один покупатель сможет приобрести только одну консоль PS5. Акция действует на территории России, кроме Москвы и Московской области.

Маркетплейс будет предлагать для покупки комплекты консолей. Самый доступный — с PS5, камерой и годовой подпиской на PS Plus — обойдется в 58 499 рублей. По словам сотрудников Ozon, старт продаж состоится 16 декабря в 12:00 по Москве.

В конце ноября представители сети «М.Видео» анонсировали появление новой партии PS5 в России и рассказали порядок приобретения консолей. По их словам, устройство можно будет получить после покупки аксессуаров и игр для приставки и только лично в магазине.