Назван порядок продажи PlayStation 5 в России

Представители «М.Видео» объяснили, каким образом сеть магазинов будет распределять приставки PlayStation 5 в условиях дефицита. Об этом говорится в сообществе ретейлера во «ВКонтакте».

В сети магазинов рассказали, что рассылка писем с предложением покупки PS5 начнется в четверг, 2 декабря. Предложение будет приходить на почту, которая привязана к аккаунту в магазине. Представители «М.Видео» также объяснили, почему письма будут рассылаться приоритетно среди покупателей, которые ранее приобретали геймерские продукты.

«Выбор именно геймерской аудитории связан с тем, что к нам по-прежнему поступает не так много товара в рамках базы наших покупателей», — отметили авторы. По их словам, названный порядок продажи позволит распределить дефицитные консоли среди наиболее «заинтересованных» геймеров. Также в компании объяснили, что многие ранее получившие свою консоль потребители создают в соцсетях ложную картину того, что очень много приставок уходит именно им.

Кроме того, представители сети предупредили, что консоль можно приобрести только в магазине — в обратном случае есть риск столкнуться с мошенниками. «Если с вас просят деньги якобы сотрудники магазина, в качестве вознаграждения за их помощь с покупкой, то, скорее всего, это мошенники», — уточняется в сообщении.

Ранее специалисты «Авито» рассказали, что спрос на PlayStation 5 в России вырос в 18 раз с момента начала продажи приставки. «Количество объявлений о продаже игровой консоли за этот период выросло в 17 раз», — отметили представители торгового сервиса.