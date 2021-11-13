В России оценили растущий спрос на PlayStation 5

«Авито»: спрос на PlayStation 5 за год вырос в 18 раз

Спрос на PlayStation 5 в России вырос в 18 раз с момента запуска приставки в продажу. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу торговой площадки «Авито».

В пресс-службе рассказали изданию, что популярность консоли Sony остается стабильной и только растет. По оценкам компании, за год спрос на PS5 вырос в 18 раз. «Количество объявлений о продаже игровой консоли за этот период выросло в 17 раз», — отметили представители сервиса.

Также авторы отчета сообщили, что консоль Sony можно приобрести на «Авито» в среднем за 54 тысячи рублей. С 1 апреля официальная стоимость приставок нового поколения изменилась: базовая PlayStation 5 подорожала до 49 990 рублей, цифровая версия — до 40 990 рублей.

В данный момент приставка PlayStation 5 находится в дефиците. Рынок также ощущает нехватку консолей Xbox Series X/S.

Ранее стало известно, что в конце ноября — начале декабря в России появятся консоли PS5 новой ревизии. Новая модель отличается от оригинальной более легким корпусом и улучшенной системой охлаждения.