Предсказан новый дефицит PlayStation 5

Sony снизит темпы производства PlayStation 5 из-за нехватки компонентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно отчету агентства, компания снизила прогноз на количество проданных PS5 на текущий финансовый год. Ранее Sony планировала реализовать в период с апреля 2021 года по март 2022 года 16 миллионов приставок. Уточняется, что в данный момент корпорация продала 15 миллионов единиц техники.

Предсказавшие новый дефицит консолей специалисты отметили, что у Sony наблюдается нехватка микросхем, существуют проблемы с поставкой компонентов и логистикой. Так, поставки деталей для PS5 нерегулярны, а различные уровни внедрения вакцины по всему миру осложняют операции на производственных базах.

Согласно оптимистичным прогнозам, корпорация собирается продать 22,6 миллиона штук PS5 в 2022 году. Однако ее партнеры полагают, что достичь такой цели будет крайне сложно.

Ранее российские ретейлеры предсказали новый дефицит игровых консолей Sony. Представители «М.Видео» сообщили, что не могут сказать точных дат поставок PlayStation 5, хотя Xbox Series X должны появиться в обозримом будущем.