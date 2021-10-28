Предсказан дефицит PlayStation 5 в России

Сроки поставок консолей нового поколения Sony в России неизвестны. Об этом говорится в сообществе «М.Видео» в группе M.Game во «ВКонтакте».

По словам представителей ретейлера, в настоящий момент во многих российских магазинах можно свободно приобрести консоли Xbox Series S. «Обычные версии Xbox Series X ожидаем в скором времени, напишем об этом дополнительно», — отмечается в сообщении.

При этом в компании не смогли сказать, когда в продаже появятся консоли PlayStation 5. На вопрос пользователя, ждать ли поступления PS5 до 11 ноября, представители сети «М.Видео» ответили, что у них нет конкретных дат и они не могут предсказать сроки поставок девайсов. Из этого посетители сообщества сделали вывод, что дефицит приставок продлится еще некоторое время.

«В ноябре PS5 будет мало, а вот в декабре перед праздниками ее вообще не реально будет взять», — отметил пользователь Артем Малышев. Геймеры предположили, что в конце года консоли Sony можно будет приобрести только у перекупщиков не менее чем за 90 тысяч рублей.

Дефицит приставок нового поколения наблюдается с момента выхода консолей в продажу в ноябре 2020 года. С 1 апреля базовая версия PlayStation 5 подорожала с 46 990 до 49 990 рублей, цифровая — с 37 990 до 40 990 рублей.