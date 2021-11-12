В Россию приедет новая PlayStation

Российские магазины ожидают поставок обновленной игровой консоли Sony. Об этом сообщает «Газета.ру».

В разговоре с изданием руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования «Ситилинк» Денис Чернов заявил, что на отечественный рынок приедет новая ревизия PS5. Данная модель отличается от оригинальной более легким корпусом и улучшенной системой охлаждения. Поставки PlayStation 5 ожидаются в конце ноября-начале декабря. На азиатском рынке новая ревизия консоли появилась в продаже в конце августа.

«Поставки будут приходить в несколько волн с увеличенным числом устройств, но, к сожалению, полностью покрыть спрос аудитории новые партии не смогут», — подчеркнул представитель ретейлера. По мнению Романа Чернова, во втором квартале 2022 года ситуация с PlayStation 5 должна стабилизироваться.

Специалист подытожил, что приставки Sony нового поколения могут поступить в свободную продажу в случае снижения негативного влияния дефицита полупроводников и других внешних факторов.

Ранее источники Bloomberg рассказали, что Sony снизит темпы производства PlayStation 5 из-за нехватки компонентов. Предсказавшие новый дефицит консолей специалисты отметили, что у Sony наблюдается нехватка микросхем, существуют проблемы с поставкой компонентов и логистикой.