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Путин встретится с Си Цзиньпином

МИД КНР: президент России Путин встретится по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином

Фото: Kenzaburo Fukuhara / Pool / Getty Images

Президент России Владимир Путин встретится в формате видеозвонка с китайским лидером Си Цзиньпином. Сообщение официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин публикует ТАСС.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 15 декабря проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеосвязи», — рассказал дипломат. Другие подробности предстоящих переговоров политиков не приводятся.

14 октября Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином работают вместе много лет и добиваются хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики. Российский лидер назвал своего китайского коллегу другом. По его мнению, хорошее взаимодействие политиков идет на пользу обоим народам.

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Екатерина Андреева
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