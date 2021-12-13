Предсказано существование частицы из шести очарованных кварков

Ученые научно-исследовательского института RIKEN в Японии предсказали существование частицы, состоящей из шести кварков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Кварками называют фундаментальный частицы, которые образуют более тяжелые частицы — мезоны (состоят из равного числа кварков и антикварков) и барионов (состоят из трех кварков). К барионам относят протоны и нейтроны, содержащиеся в составе атомных ядер. Предполагаются, что могут существовать системы из двух барионов — дибарионы. Ядро атома дейтерия рассматривается как дибарион, однако в данном случае барионы слабо связаны друг с другом.

Исследователи рассчитали с помощью суперкомпьютера силы, действующие между двумя гипотетическими барионами, каждый из которых состоит из трех очарованных кварков. Очарование — это квантовое число (также называемое ароматом), описывающее один из шести типов кварков. Оказалось, что может существовать дибарион, обозначенный авторами как очарованный ди-Омега (англ. charm di-Omega) и состоящий сразу из шести очарованных кварков.