Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Предсказано существование частицы из шести очарованных кварков

Ученые института RIKEN предсказали существование частицы, названной очарованным ди-Омегой

Фото: Keiko Murano

Ученые научно-исследовательского института RIKEN в Японии предсказали существование частицы, состоящей из шести кварков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Кварками называют фундаментальный частицы, которые образуют более тяжелые частицы — мезоны (состоят из равного числа кварков и антикварков) и барионов (состоят из трех кварков). К барионам относят протоны и нейтроны, содержащиеся в составе атомных ядер. Предполагаются, что могут существовать системы из двух барионов — дибарионы. Ядро атома дейтерия рассматривается как дибарион, однако в данном случае барионы слабо связаны друг с другом.

Исследователи рассчитали с помощью суперкомпьютера силы, действующие между двумя гипотетическими барионами, каждый из которых состоит из трех очарованных кварков. Очарование — это квантовое число (также называемое ароматом), описывающее один из шести типов кварков. Оказалось, что может существовать дибарион, обозначенный авторами как очарованный ди-Омега (англ. charm di-Omega) и состоящий сразу из шести очарованных кварков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В МИД оценили последствия кризиса из-за размещения систем НАТО у границ России
Маньяк убил обнаженную женщину и похитил ее голову
Россияне назвали любимые новогодние фильмы
Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды в период пандемии коронавируса
Представительница Индии выиграла конкурс «Мисс Вселенная»
Россияне заявили об отсутствии сбережений
Хозяйка эзотерического магазина рассказала историю его создания
Сестра заподозрила антипрививочницу Марию Шукшину в тайной вакцинации
На Украине назвали главную потерю из-за развала СССР
Назван тяжелый диагноз жестоко избитого в Москве сына звезды «Ликвидации»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter