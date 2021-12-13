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В СКР определились с мерой пресечения для депутата Рашкина

СКР решил запретить подозреваемому в убийстве лося депутату Рашкину покидать дом по ночам

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) решил попросить суд избрать в качестве меры пресечения для подозреваемого в убийстве лося на незаконной охоте депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина запрет покидать дом с 23:00 до 07:00. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает в своем Telegram-канале RT со ссылкой на адвоката парламентария.

2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение Валерия Рашкина парламентской неприкосновенности.

Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября парламентарий вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата.

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Игорь Дмитров
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