Суд запретил депутату Рашкину охотиться и выходить из дома ночью

Басманный суд запретил подозреваемому в убийстве лося на незаконной охоте депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Рашкину охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий», — рассказали собеседники агентства, уточнив, что запрет будет действовать до 13 февраля.

Ранее стало известно, что в Следственном комитете России (СКР) определились с мерой пресечения для депутата Рашкина. Уточнялось, что ведомство решило попросить суд избрать в качестве меры пресечения запрет покидать дом с 23:00 до 07:00.

Согласно версии следствия, в ночь на 29 октября парламентарий вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на то разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, которые остановили машину депутата. 2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).