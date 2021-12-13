Оценена угроза для рубля от обвала турецкой лиры

Обвал турецкой лиры может негативно повлиять на инвестиции в развивающиеся рынки, но это не угрожает России. Такую оценку угроз для рубля дал руководитель Центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин, пишет РИА Новости.

Он отметил, что рубль в этом году показывает минимальную волатильность. Ближе к концу недели, по его словам, на динамику российской валюты начнет оказывать ожидание решения ЦБ по ключевой ставке. Участники рынка не сомневаются в очередном ужесточении монетарной политики, добавил Наметкин.

К основным обстоятельствам, влияющим на российский валютный рынок, относятся также динамика цен на нефть и геополитические факторы. Они, по словам эксперта, способствуют в большей степени подъему курса рубля. В пользу рубля играет стабилизация цен на нефть выше 75 долларов за баррель марки Brent, подчеркнул Наметкин.

Турецкая валюта 13 декабря рухнула до исторического минимума. Курс доллара достиг 14,3 лиры (плюс 3,3 процента). Эксперты связывают это с ожидаемым новым снижением учетной ставки центробанком страны. В феврале доллар стоил 6,9 лиры, с тех пор турецкая валюта обесценилась почти на 120 процентов, более чем вдвое.