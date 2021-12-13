Курс лиры рухнул до исторического минимума

Турецкая валюта снова рухнула до исторического минимума, преодолев отметку 14 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания новости курс доллара достиг 14,3 лиры (плюс 3,3 процента). Эксперты связывают это с ожидаемым новым снижением учетной ставки центробанком страны.

Падение лиры продолжается с начала 2021 года из-за политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В феврале доллар стоил 6,9 лиры, с тех пор турецкая валюта обесценилась почти на 120 процентов, более чем вдвое. С марта по август ключевая ставка в стране не менялась и была 19 процентов. На следующих трех заседаниях ЦБ она снизилась до 15 процентов.

Заключительное заседание в этом году Центробанк проведет 16 декабря. В конце ноября Эрдоган заявил, что ключевая ставка вновь упадет. Он также рассказал об иноагентах, стремящихся заставить его отказаться от действующего экономического курса.

За последние пять лет Эрдоган сменил четверых руководителей ЦБ Турции. Нынешний глава регулятора Чахап Кавджиоглу занял свой пост в марте этого года.