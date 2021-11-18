Курс лиры рекордно обвалился на фоне решения ЦБ

Курс лиры рекордно обвалился по отношению к доллару после решения Центрального банка понизить ключевую ставку. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Лира опустилась более чем на два процента по отношению к доллару. На момент написания новости один доллар торгуется по цене в 10,85 лиры, а максимум за день составил 10,9 лиры — это новый антирекорд для турецкой валюты за последние 10 лет. Падение произошло на фоне решения ЦБ Турции снизить ключевую ставку с 16 до 15 процентов при инфляции на уровне 20 процентов.

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Глава ЦБ Шахап Кавджиоглу обещал удерживать ключевую ставку выше уровня инфляции, чтобы замедлить рост цен. Однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что высокая стоимость заимствований способствует росту цен, в то время как низкая ключевая ставка, напротив, сдерживает инфляцию. Такое мнение расходится с классическими представлениями экономистов о механизме работы ключевой ставки.

Эрдоган уволил трех предшественников Кавджиоглу и трех чиновников регулятора, которые проголосовали против снижения ставки, поэтому главе ЦБ приходится считаться с мнением президента. Эксперты и турецкая оппозиция уверены, что из-за давления Эрдогана ЦБ вынужден понижать ставку, несмотря на разгоняющуюся инфляцию и падение национальной валюты. При этом президент по-прежнему верит в верность выбранной им денежно-кредитной политики. Накануне, 17 ноября, Эрдоган пообещал продолжить снижение ключевой ставки и заявил, что ему не по пути с теми, кто защищает высокую стоимость заимствований. Президент назвал высокую ключевую ставку народной бедой и причиной рекордной инфляции.