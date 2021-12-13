Россиянка украла одежду на десятки миллионов рублей в США

Проживающая в США уроженка России украла люксовую одежду знаменитых модельеров на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 38-летней Екатерине Жарковой предъявили обвинение в четырех уголовных преступлениях, связанных с крупным и мелким воровством. В период с 7 по 23 ноября женщина заходила в магазины TJ Maxx и Nordstrom в Калифорнии с пустыми сумками, наполняла их дизайнерскими товарами на тысячи долларов и уходила, не заплатив за вещи.

23 ноября женщину задержали на парковке около торгового центра South Coast. Два дня спустя Жаркова внесла залог в размере 20 тысяч долларов и, согласно записям из офиса прокурора округа Оринж, была освобождена.

После этого полиция обыскала резиденцию злоумышленницы и обнаружила там украденные одежду и аксессуары на сумму 328 тысяч долларов (24,1 миллиона рублей). Среди них — предметы гардероба брендов Jimmy Choo, Gucci и Prada. На некоторых товарах не были удалены ценники и противокражные датчики. Следователи заявили, что россиянка занималась перепродажей украденных вещей в интернете по более высокой цене.

На данный момент информация о финальном судебном приговоре россиянки отсутствует.

В октябре в России продавщица украла золото из магазина на глазах у покупателей. На размещенных кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как она стоит за прилавком торговой точки и складывает в сумку украшения. Женщина обокрала бутик, несмотря на то, что в торговом центре находились посетители и другие сотрудники. Отмечается, что в общей сложности ей удалось забрать несколько золотых изделий с бриллиантами на 10 миллионов рублей.