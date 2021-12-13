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Появилось видео с 18-летним россиянином перед взрывом в монастыре Серпухова

Устроивший взрыв в монастыре Серпухова попал на видео незадолго до ЧП

В интернете появилось видео с 18-летним выпускником православной гимназии перед взрывом в монастыре Серпухова. Ролик в понедельник, 13 декабря, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как молодой россиянин Владислав Струженков с рюкзаком, где, предположительно, находилось взрывное устройство, зашел на территорию монастыря и направился к входу в учебное заведение. Судя по рассветным сумеркам — это около 8 утра. На улице видны другие ученики, также направляющиеся к входу в здание.

ЧП на территории гимназии при монастыре произошло утром 13 декабря, пострадали 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и статье 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

Владимир Седов
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