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Число пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре возросло до 12

ТАСС: число пострадавших в монастыре Серпухова выросло до 12

Фото: Татьяна Панкратова / РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове выросло до 12. Об этом в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на источник сообщает ТАСС

По данным агентства, все пострадавшие — подростки. В тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение 15-летний ученик.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря. Устройство на территорию пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Он скончался от обильной потери крови. Юношу посмертно проверят на вменяемость. Также пострадал 15-летний подросток. Еще десять человек обратились за медицинской помощью.

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Владимир Седов
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