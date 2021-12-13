Число пострадавших при взрыве в подмосковном монастыре возросло до 12

Число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове выросло до 12. Об этом в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на источник сообщает ТАСС

По данным агентства, все пострадавшие — подростки. В тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение 15-летний ученик.

Взрыв в гимназии произошел 13 декабря. Устройство на территорию пронес 18-летний выпускник учреждения. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Он скончался от обильной потери крови. Юношу посмертно проверят на вменяемость. Также пострадал 15-летний подросток. Еще десять человек обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и статье 223.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).