Мошенникам помешали украсть дом в центре Москвы

В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. 32-летний мужчина пытался по поддельным документам продать земельный участок и нежилой дом на Новокузнецкой улице. Обман раскрыл нотариус, сообщается на сайте столичного ГУВД.

Сделка по продаже недвижимости общей стоимостью около 37,5 миллиона рублей проходила в одной из нотариальных контор в центре города. Сторона продавца предъявила паспорт, вызвавший подозрение у нотариуса. Сотрудники конторы немедленно позвонили в полицию, таким образом помешав преступным планам.

В результате был задержан молодой приезжий. Предварительно установлено, что он внес в паспорт изменения путем вклейки листов бумаги с напечатанным на них текстом и фотографией.

Сообщники злоумышленника пока не установлены. Уже известно, что они не имели права продавать недвижимость и, украв ее, могли причинить собственнику значительный материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество»).

Ранее, в ноябре, стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорке.