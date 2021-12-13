Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Мошенникам помешали украсть дом в центре Москвы

Нотариус в Москве раскрыл обман с недвижимостью на 37,5 миллиона рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в покушении на мошенничество. 32-летний мужчина пытался по поддельным документам продать земельный участок и нежилой дом на Новокузнецкой улице. Обман раскрыл нотариус, сообщается на сайте столичного ГУВД.

Сделка по продаже недвижимости общей стоимостью около 37,5 миллиона рублей проходила в одной из нотариальных контор в центре города. Сторона продавца предъявила паспорт, вызвавший подозрение у нотариуса. Сотрудники конторы немедленно позвонили в полицию, таким образом помешав преступным планам.

В результате был задержан молодой приезжий. Предварительно установлено, что он внес в паспорт изменения путем вклейки листов бумаги с напечатанным на них текстом и фотографией.

Материалы по теме:
Добро пожаловать в бомжи Как нотариусы лишают людей недвижимости
Добро пожаловать в бомжиКак нотариусы лишают людей недвижимости
10 сентября
«У меня начались панические атаки» История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
«У меня начались панические атаки»История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
3 марта

Сообщники злоумышленника пока не установлены. Уже известно, что они не имели права продавать недвижимость и, украв ее, могли причинить собственнику значительный материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество»).

Ранее, в ноябре, стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорке.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о пострадавших в результате взрыва в подмосковном монастыре
Фанаты напали на проигравших матч футболистов
Стала известна возможная причина взрыва в Серпуховском женском монастыре
Раскрыта личность устроившего взрыв в Серпуховском женском монастыре
Дочь отказалась участвовать в церемонии на свадьбе отца по одной причине
ФСБ выявила готовивших теракты в России неонацистов
Сын актера Максима Дрозда попал в больницу после драки в баре
Российского воспитателя обвинили в жестоком избиении младенца
Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре задержан
Россия и Казахстан договорились о судьбе «Байконура»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter