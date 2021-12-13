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Раскрыты подробности о взорвавшейся в Серпуховском монастыре бомбе

Источник: у входа в Серпуховскую монастырскую гимназию взорвалось безоболочное СВУ

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове привел в действие безоболочное взрывное устройство. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник.

По данным источника, вероятнее всего самодельное взрывное устройство (СВУ) у 18-летнего Владислава Струженкова сработало самопроизвольно в тот момент, когда он опустил руку, чтобы переложить мачете, которое тоже взял с собой. Точный ответ даст судебная взрывотехническая экспертиза.

«После взрыва к Струженкову никто не подходил: в монастыре ожидали приезда саперов, которые должны были проверить, нет ли на теле напавшего других СВУ. Позже он скончался от травм, полученных при взрыве», — раскрыл источник.

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник гимназии Струженков планировал устроить взрыв во время утренней молитвы. Сначала молодой человек сидел на ступеньке у входа в гимназию с мачете в руках, а после взрыва попытался заползти в здание. Больше всех пострадал сам нападавший, ему оторвало ноги. По данным источника «Ленты.ру», еще семь человек получили легкие ранения.

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Елизавета Новикова
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