Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут сертификат

Россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА

Новости.

Для того чтобы получить документ о вакцинации, россиянам необходимо будет сдать тест на антитела, уточнила Голикова. Вице-премьер добавила, что сертификат о вакцинации выдадут и россиянам, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Ранее Татьяна Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и заявила, что он не ограничивает права российских граждан. Она отметила, что законопроект создан для снижения заболеваемости COVID-19 в условиях эпидемиологического подъема.

