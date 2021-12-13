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Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут сертификат

Голикова: привитые иностранными вакцинами от COVID россияне получат сертификат на полгода

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА
Новости.

Для того чтобы получить документ о вакцинации, россиянам необходимо будет сдать тест на антитела, уточнила Голикова. Вице-премьер добавила, что сертификат о вакцинации выдадут и россиянам, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.

Ранее Татьяна Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и заявила, что он не ограничивает права российских граждан. Она отметила, что законопроект создан для снижения заболеваемости COVID-19 в условиях эпидемиологического подъема.

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Анна Филипенко
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