Привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут сертификат
Голикова: привитые иностранными вакцинами от COVID россияне получат сертификат на полгода
Россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА
Новости.
Для того чтобы получить документ о вакцинации, россиянам необходимо будет сдать тест на антитела, уточнила Голикова. Вице-премьер добавила, что сертификат о вакцинации выдадут и россиянам, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.
Ранее Татьяна Голикова оценила законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и заявила, что он не ограничивает права российских граждан. Она отметила, что законопроект создан для снижения заболеваемости COVID-19 в условиях эпидемиологического подъема.