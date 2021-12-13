Глава МИД ФРГ объяснила слова о несоответствии «Северного потока-2» нормам ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила свои слова о несоответствии российского газопровода «Северный поток-2» нормам Европейского союза и уточнила, что имела ввиду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам министра, Федеральным сетевое агентство (регулятор ФРГ) приостановило сертификацию трубопровода, так как перед запуском проекта необходимо создать юридическое разделение между владельцем «Северного потока-2», оператором и поставщиком энергоносителя.