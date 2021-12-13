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Мужчина парализовал движение сотни поездов ради развлечения и был арестован

Гражданин Болгарии умышленно спровоцировал около сотни задержек поездов в Италии

Фото: Wanted in Rome

В Италии полиция арестовала мужчину, который умышленно спровоцировал около сотни задержек поездов, используя аварийный тормоз. Об этом сообщает издание Wanted in Rome.

47-летний гражданин Болгарии многократно останавливал движение железнодорожного транспорта в провинциях Ломбардия, Лигурия и Пьемонт. Уточняется, что его главным мотивом было развлечение — мужчина намеренно применял экстренное торможение в тот момент, когда поезд находился в туннеле.

Злоумышленника выследили по камерам видеонаблюдения и описаниям проводников после очередного инцидента с задержкой поезда в Генуе.

В настоящий момент он находится в тюрьме. Мужчина обвиняется в нанесении ущерба общественному транспорту, а также сопротивлении государственному должностному лицу.

Издание отмечает, что прошлой весной этот же человек вынудил экипаж сменить курс самолета, который летел из Бергамо. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал громко кричать и доставлять неудобства попутчикам и членам экипажа.

Ранее в декабре сообщалось, что Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок российских поездов уступать место у стола. Путешественники с верхних полок смогут принимать пищу в комфортных условиях — утром и вечером по 30 минут и в обед в течение часа.

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Мария Гейн
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