Пьяный россиянин избил знакомого до смерти и уснул на его трупе

В Кемеровской области нетрезвый мужчина уснул прямо на трупе своего знакомого, которого он сам же решил избить во время застолья, сообщает «Тайга Инфо».

Приятели вместе выпивали, в ходе чего один из них рассказал второму, что продал мобильный телефон, принадлежавший его знакомой, на что тот разозлился, напал на собутыльника и избил его до смерти. Во время нанесения побоев пьяный россиянин от усталости заснул прямо на мертвом теле товарища.

Спящего на трупе 22-летнего жителя Кузбасса обнаружил случайно вошедший в дом свидетель, который вызвал полицию. Убийца проснулся до приезда правоохранителей и, поняв, что он совершил, предпринял попытку сбежать, однако его поймали силовики. Эксперты установили, что причиной смерти погибшего стал отек головного мозга, развившийся в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Нападавший частично признал свою вину, его приговорили к восьми годам колонии.

Ранее стало известно, что пьяный россиянин напал на супругу во время совместной игры за компьютером. Нападавший ударил женщину сувенирной катаной, в результате чего она получила ушиб.