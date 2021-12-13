Участник шоу «Суперстар!» резко высказался о судействе члена жюри

Бывший участник четвертого сезона российского музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» и участник популярного шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ Юрий Титов в интервью «СтарХиту» резко высказался о судействе музыкального критика Сергея Соседова. Певец заявил, что член жюри очень далек от музыки и не разбирается в ней, однако хорошо складывает буквы в слова.

По словам Титова, все десять участников проекта за неделю до старта съемок знали, что в жюри будут сидеть музыкальные исполнители Маша Распутина и Стас Пьеха, а также Соседов и приглашенный судья, который будет меняться. «Я был готов, что могут сказать все, что угодно, лукавить не стану», — признался Титов. Музыкант следом прокомментировал конфликт судей с певицей Наталией Власовой, чье исполнение раскритиковал Соседов и спародировала Распутина. По мнению Титова, члены жюри переборщили с критикой Власовой. «Это выглядело ужасно, некрасиво, члены жюри опускают подобным поведением сами себя. Можно ли себе представить, чтобы та же Александра Пахмутова передразнила человека? Или Лариса Долина? Многое зависит от воспитания», — сказал Титов.

Певец вспомнил, что сам в одном из выпусков подвергся жесткой критике одного из членов жюри. Нелицеприятное мнение высказал Соседов. «Конечно, в тот момент хотелось сойти со сцены и ему что-то такое сделать. <…> Выслушивать, конечно, неприятно. Особенно, осознавая, что Сергей Васильевич — не музыкант и фактически очень далек от музыки: он поверхностно знает, что, когда поют громко — это у нас опера, когда танцевально — попса», — заявил экс-участник «Фабрики звезд». В то же время Титов отметил, что у Соседова хорошо получается складывать буквы в слова, а «Суперстар! Возвращение» — это шоу и в некотором смысле игра.

Ранее Титов рассказал о сексе на «Фабрике звезд» с участницей шоу Евгенией Волконской. Певец вспомнил, как в интернет просочилось видео его интимной связи с девушкой. Волконская на тот момент состояла в отношениях с молодым человеком, который ждал ее за пределами телепроекта. Кроме того, после связи с девушкой продюсеры отчитывали Титова, поскольку в звездном доме присутствовала несовершеннолетняя участница Алекса.