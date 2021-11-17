Певица пожаловалась на хамство жюри музыкального шоу на НТВ

Российская певица и обладательница премии «Золотой граммофон» Наталия Власова пожаловалась на поведение жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение» на телеканале НТВ. Певица обратилась в Instagram к зрителям и судьям после того, как жюри раскритиковало ее и исключило из программы.

«Слова этих "экспертов" растворились в хамстве, невоспитанности и в отсутствии какого-либо понимания, что такое современное звучание. Члены жюри подумали, что находятся на передаче "Точь-в-точь" или "Один в один", и в этом была их главная ошибка», — выступила с обвинениями в адрес жюри Власова.

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По словам певицы, мнение судей шоу должно быть профессиональным и эмоционально корректным. Ни того, ни другого у некоторых членов жюри «Суперстар! Возвращение» не наблюдается, написала Власова. В публикации исполнительница также заявила, что в выступлениях она может создавать «исключительно новые композиционные формы», а не повторять чужую интерпретацию.

Наталия Власова выбыла из проекта «Суперстар! Возвращение» во втором выпуске второго сезона. Она исполнила песню «Нежность» композитора Александры Пахмутовой. Жюри, состоявшее из музыкального критика Сергея Соседова, музыкантов Стаса Пьехи и Маши Распутиной, телеведущей Леры Кудрявцевой поставили исполнительнице низкие оценки. Соседов назвал выступление Власовой «ужасным» и «отвратительным», отметив, что она не понимала, о чем поет, и не передала содержащиеся в композиции послания. Распутина спародировала исполнение Власовой и заявила, что оно не было талантливым.

В телешоу «Суперстар! Возвращение» знаменитости, популярные в России в 90-е, борются за звание «Суперстара», выступая с музыкальными номерами. Программа выходит с ноября 2020 года на телеканале НТВ.