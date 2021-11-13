Градский раскритиковал участника «Голоса» из-за песни «Ночных снайперов»

Народный артист России, музыкант и композитор Александр Градский раскритиковал участника шоу «Голос» на Первом канале из Белоруссии Николая Волегова из-за песни «Ночных снайперов». Выпуск передачи доступен на YouTube.

Волегов исполнил композицию «Катастрофически» на слепых прослушиваниях, в результате никто из жюри к нему не повернулся. После того как Пелагея начала обсуждать исполнение участника шоу, Александр Градский заявил, что не знает такую песню и не знаком с творчеством группы «Ночные снайперы». Композитор отметил, что песня неправильно написана.

«Так пишется только у "Ночных снайперов", а у нормальных авторов пишется по-другому! То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным», — сказал в эфире шоу Градский.

Также музыкант посоветовал участнику попробовать исполнить другую музыку и там применить свои «таланты».

Ранее Градский не оценил исполнение женщины и описал его фразой «как не стыдно!». Во время обсуждения Градский напел мелодию, а участница попыталась исполнить песню еще раз, но композитор выгнал участницу и сказал, что она взяла неправильную ноту.