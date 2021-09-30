Нагиева упрекнули в унижении участников «Голоса 60+»

Российская и латвийская певица, наставница музыкального конкурса «Голос 60+» на Первом канале Лайма Вайкуле заявила, что ведущий проекта Дмитрий Нагиев унижает пожилых участников. Об этом она рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант», запись выпуска доступна на YouTube.

«Вообще очень грустная эта вся история. Приходят люди, Дима их унижает как может: "Можете ли вы еще дойти? Можете ли вы встать? Можете ли вы лечь? Можете ли вы? Ну и так далее". Про лечь я добавила от себя», — упрекнула ведущего исполнительница. По мнению Вайкуле, участники телепроекта заслуживают уважения, так как они всю жизнь были с музыкой и «вообще дожили до этого времени».

Также певица призналась, что ей пришлось непросто во время самоизоляции. «Как я встретила? Страшный депрессняк, я стала на 10 килограммов крупнее», — пожаловалась Вайкуле. Артистка добавила, что в итоге смогла победить депрессию: она похудела, начала ездить на велосипеде вместо машины и больше гулять на свежем воздухе. «Победила депрессию, я опять в порядке», — заключила она.

Ранее финалистка конкурса «Голос. Дети» на Первом канале Алиса Трифонова рассказала, какие качества нужны, чтобы попасть на шоу. Артистка отметила, что только хороших вокальных данных недостаточно для участия в проекте.