Градский раскритиковал участницу «Голоса» фразой «как не стыдно!»

Певец и наставник шоу «Голос» Александр Градский раскритиковал одну из участниц проекта. Он не оценил исполнение женщины и описал его фразой «как не стыдно!». Запись выступления доступна на YouTube-канале «Голос / The Voice Russia».

Маргарита Колотилина приняла участие в слепых прослушиваниях, исполнив советскую песню Майи Кристалинской «А за окном, то дождь, то снег». Авторство мелодии принадлежит советскому композитору-песеннику Аркадию Островскому. Наставки шоу не оценили выступление участницы, ни один из них не развернулся.

Во время обсуждения Градский напел мелодию, а участница попыталась исполнить песню еще раз. «Неправильная нота! Как не стыдно! Уходите от меня сейчас же! Такая красивая женщина и поет не те ноты», — заявил Градский. Женщина объяснила, что ей нравится, когда мелодия играет. «Островскому бы не понравилось и мне тоже», — резюмировал певец.

Кроме Градского наставниками десятого сезона шоу «Голос» стали Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан. В пресс-службе первого канала жюри назвали золотым составом, отметив, что во многом именно с ними связана многолетняя популярность проекта и зрительская любовь.